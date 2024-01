Tajani, obiettivo è un vero stato palestinese

GERUSALEMME - "L'obiettivo è avviare un percorso politico per arrivare a un vero Stato palestinese che possa vivere in pace con lo Stato israeliano, rispettando le esigenze di sicurezza di Israele". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'incontro con il presidente palestinese Abu Mazen a Ramallah, in Cisgiordania. "La mia visita qui - ha aggiunto - è una missione di vicinanza e di solidarietà all'Autorità nazionale palestinese".



Abu Mazen - a quanto si è appreso - ha chiesto all'Italia e all'Ue di prepararsi ad essere vicini all'Anp nella ricostruzione di Gaza dove il 70% degli edifici è stato distrutto, i servizi per la popolazione, le infrastrutture non funzionano. Mentre andrà avanti il negoziato e il processo politico - ha aggiunto il presidente palestinese secondo le stesse fonti - bisognerà occuparsi della popolazione palestinese che vive nella Striscia. Con l'Italia - ha concluso - lavoreremo anche a ricostruire le chiese e gli edifici della comunità cristiana.



Dopo aver ricordato che Hamas non ha nulla in comune con l'Anp, Abu Mazen ha sottolineato che l'Anp sta facendo e farà riforme nel governo. Alla fine della guerra - ha proseguito - l'Anp opererà un rinnovamento della sua amministrazione. Per il presidente palestinese, bisogna riuscire a realizzare rapidamente la pace, a realizzare lo Stato della Palestina nei confini del 1967.

