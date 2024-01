Tajani a Beirut, lavoriamo per favorire la de-escalation

(ANSAmed) - ROMA, 24 GEN - "Uno degli obiettivi della mia missione è favorire la de-escalation, lo dobbiamo fare parlando con Israele, con i palestinesi e con le autorità libanesi, stiamo cercando di raggiungere un accordo terrestre come è stato per l'accordo" tra Libano e Israele sui confini marittimi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Beirut."E' difficile lavorare quando c'è una grande tensione, però non bisogna mari rinunciare alla via della diplomazia", ha aggiunto Tajani, ribadendo che l'Italia considera "la soluzione due popoli due stati" con l'unica in grado di garantire la pace nella regione. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA