Al Sisi, l'Egitto comincia a risentire della crisi nel Mar Rosso

(ANSAmed) - IL CAIRO, 24 GEN - La crisi economica in atto in Egitto è stata al centro del discorso ufficiale del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi in occasione della Giornata della polizia. La crisi del potere d'acquisto, ha detto, è globale e non solo egiziana, e il governo sta facendo il possibile per arginare i fattori scatenanti gli aumenti dei prezzi e al tempo stesso attivare iniziative di solidarietà. Il Paese, tuttavia, sta cominciando a risentire anche della crisi nel Mar Rosso, che ha ridotto in misura consistente il turismo e le entrate del Canale di Suez."Un Paese non può sopravvivere senza protezione" - ha detto giustificando l'ampia spesa pubblica per la sicurezza - "consapevoli della complessità della regione e del tempo in cui viviamo", e comunque l'Egitto si è ripreso tante volte, e lo farà anche adesso, "fino all'instaurazione della nuova repubblica, per la quale lavoriamo"."Gli sviluppi della scena internazionale negli ultimi anni hanno portato nel mondo intero, e noi ne facciamo parte, eventi molto complessi, iniziati con la pandemia di coronavirus, poi con la crisi russo-ucraina, sviluppi che non si verificavano da decenni e sono giunti ;;a presagire grandi cambiamenti, a livello geopolitico ed economico internazionale. Sono fatti che hanno avuto un impatto negativo sulla stragrande maggioranza dei Paesi del mondo e sull'Egitto". "Le mie direttive al governo erano di farsi carico della maggior parte degli oneri e dei costi della crisi e di non scaricarli sui cittadini, al meglio delle nostre capacità".Nonostante tutto, la crisi economica in Egitto è drammatica, specialmente per le classi meno abbienti. La riposta dello Stato - ha detto Al Sisi - è limitare l'esplosione demografica in atto, portare avanti i grandi progetti infrastrutturali (necessari secondo Al Sisi a creare i presupposti per attrarre gli investimenti), e governare la crisi del gap del dollaro.(ANSAmed).

