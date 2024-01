Putin, 'coordinamento con l'Egitto su tragici eventi in Medio Oriente'

MOSCA - La Russia e l'Egitto stanno "coordinando le loro posizioni" alla luce dei "tragici eventi" in Medio Oriente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin partecipando in videoconferenza con il suo omologo egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, a una cerimonia per l'avvio dei lavori per la realizzazione del quarto reattore della centrale nucleare egiziana di El Dabaa, costruita dai russi.



"Stiamo scambiandoci pareri e coordinando le nostre posizioni sui tragici sviluppi nel conflitto palestino-israeliano e ci stiamo occupando dei problemi umanitari", ha sottolineato Putin, citato dalle agenzie russe.





