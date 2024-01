Putin e Sisi avviano lavori quarto reattore centrale in Egitto

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin e quello egiziano Abdel Fattah al-Sisi hanno partecipato oggi in videoconferenza ad una cerimonia per l'avvio dei lavori di costruzione del quarto reattore della centrale nucleare di El Dabaa, che la Russia sta realizzando in Egitto. I due presidenti hanno dato insieme l'ordine di effettuare la prima gettata di cemento per la costruzione della struttura ospiterà il reattore.

Con la quarta unità produttiva la centrale arriverà ad una potenza totale di 4.800 Megawatt. La costruzione dell'intero impianto dovrebbe essere completata tra il 2028 e il 2029 e secondo le previsioni del Cairo la produzione dovrebbe entrare a pieno regime nel 2030. Quella di El Dabaa sarà la prima centrale nucleare egiziana, e anche il primo grande progetto in Africa per la Rosatom, la società statale russa per l'energia atomica.

L'impianto è in costruzione nella provincia di Matrouh, sulla costa mediterranea, circa 300 chilometri a nord-ovest del Cairo.





