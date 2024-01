Sejourné, spero a breve sanzioni a coloni in Cisgiordania

(ANSAmed) - BRUXELLES, 22 GEN - "Spero che nei prossimi giorni arriveranno le sanzioni per i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Le parole del premier Benjamin Netanyahu sulla soluzione a due Stati sono inquietanti: serve la creazione di uno Stato palestinese con garanzie di sicurezza per tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Stephane Sejourné, a Bruxelles. (ANSAmed).

