Domani Putin-Sisi per inizio lavori centrale nucleare egiziana

MOSCA - Sarà in videoconferenza la cerimonia prevista domani con la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin e del suo omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi per l'inizio dei lavori di costruzione del quarto reattore della centrale nucleare di El Dabaa, che la Russia sta realizzando in Egitto. Lo ha precisato il servizio stampa del Cremlino, citato dall'agenzia Tass.



Insieme, ha detto il Cremlino, i due presidenti daranno l'ordine di effettuare la prima gettata di cemento per le fondamenta della struttura destinata ad ospitare il reattore.



Con la la quarta unità produttiva la centrale arriverà ad una potenza totale di 4.800 Megawatt. La costruzione dell'intero impianto dovrebbe essere completata tra il 2028 e il 2029 e secondo le previsioni del Cairo la produzione dovrebbe entrare a pieno regime nel 2030.



Quella di El Dabaa sarà la prima centrale nucleare egiziana, e anche il primo grande progetto in Africa per la Rosatom, la società statale russa per l'energia atomica. L'impianto sorgerà nella provincia di Matrouh, sulla costa mediterranea, circa 300 chilometri a nord-ovest del Cairo. Gli accordi prevedono che la Russia continuerà ad occuparsi della formazione del personale egiziano e della manutenzione per un periodo fino a 10 anni dopo l'avvio dell'impianto.





