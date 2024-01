Oim Tunisia aiuta 392 migranti a tornare a casa

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia ha dichiarato di aver facilitato, negli ultimi tre giorni, il ritorno volontario sicuro e dignitoso di 392 migranti bloccati in Tunisia verso Paesi di origine, in partitolare: Burkina Faso (163 persone) , Gambia (165), Guinea (7), Liberia (1), Mali (33) e Senegal (23).L'Oim rende noto di aver assistito nel 2023 2.557 migranti a ritornare volontariamente dalla Tunisia nei loro Paesi di origine, con un aumento del 45% rispetto al 2022, quando furono 1.614."Questi rimpatri sono stati resi possibili grazie al programma Mprr-Na (Migrant Protection, Return and Reintegration in North Africa), finanziato dall'Unione Europea.Lanciato nel gennaio 2023, l'obiettivo generale di questo programma è contribuire al rafforzamento della protezione e della protezione dei migranti sistemi di reinserimento sostenibili in Nord Africa, rafforzando al contempo il sostegno ai migranti bloccati e rafforzando i sistemi nazionali di rimpatrio e reintegrazione in tutta la regione del Nord Africa", si legge in un comunicato dell'Oim.In stretta collaborazione con il governo tunisino, attraverso le sue autorità rappresentative nei governatorati di Medenine, Sfax e Tataouine, e partner chiave come la Mezzaluna Rossa tunisina (Trc), e in coordinamento con gli uffici dell'Oim nei Paesi di origine e nelle varie regioni, l'Oim fornisce assistenza su misura ai migranti che desiderano ritornare, compresi servizi pre-partenza e post-arrivo attraverso i programmi di ritorno volontario assistito e reintegrazione (Avrr).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA