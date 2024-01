Israele: Lapid apre a ruolo dell'Anp a Gaza dopo la guerra

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 GEN - Il leader centrista dell'opposizione in Iscraele, Yair Lapid, ha fatto una piccola apertura sul fatto che l'Autorità nazionale palestinese (Anp) di Abu Mazen possa avere un ruolo nel futuro di Gaza alla fine della guerra, a patto che intraprenda una serie di riforme come organizzazione politica."Se l'Anp avvia una reale riforma sul tema dell'istigazione e della corruzione, il suo apparato civile - ha spiegato Lapid alla tv Kan - può essere usato in alcune sue componenti a Gaza".Lapid ha comunque detto di "non pensare che qualcuno possa credere che uno Stato palestinese sarà istituito a Gaza", una volta finita la guerra.La posizione di Lapid è in contrasto con quella del premier Benyamin Netanyahu che si oppone ad un futuro coinvolgimento dell'Anp a Gaza, eventualità sostenuta, invece, dagli Usa.(ANSAmed).

