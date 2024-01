Il 23/1 decima riunione Consiglio d'associazione Ue-Egitto

(ANSAmed) - BRUXELLES, 19 GEN - La decima riunione del Consiglio di associazione Ue-Egitto si terrà a Bruxelles il 23 gennaio 2024 e segna il 20° anniversario dell'entrata in vigore dell'Accordo di associazione nel 2004. La riunione sarà presieduta dall'Alto rappresentante Josep Borrell mentre la parte egiziana sarà guidata dal ministro degli Esteri Sameh Shoukry."L'Ue - si legge in una nota del Consiglio - attribuisce grande importanza alle sue relazioni con l'Egitto in quanto partner chiave e attore regionale e sottolinea la natura strategica del partenariato. Durante il Consiglio di associazione, le due parti dovrebbero discutere la loro cooperazione nel quadro delle priorità del partenariato Egitto-Ue 2021-2027, concordate in occasione del Consiglio di associazione del 19 giugno 2022. Il Consiglio di associazione si concentrerà sulle relazioni bilaterali, tra cui la cooperazione per rafforzare la stabilità in Egitto e nell'Ue - compresi i diritti umani, la sicurezza, l'antiterrorismo e la migrazione - e la cooperazione in materia economica e sociale, dagli investimenti all'ambiente e all'energia: il Consiglio di associazione affronterà anche questioni di politica estera, tra cui una serie di crisi regionali".Le discussioni seguiranno l'impegno dell'ultima riunione del Consiglio di associazione a promuovere ulteriormente "la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani e ad affrontare le sfide comuni, promuovere gli interessi comuni e garantire la stabilità a lungo termine e lo sviluppo sostenibile per entrambi i partner", si legge ancora. A margine dell'incontro, le parti dovrebbero anche firmare un accordo quadro sulla partecipazione dell'Egitto ai programmi dell'Ue.(ANSAmed).

