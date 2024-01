ANSAmed - Agenda settimanale dal 22 al 28 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 19 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 22 al 28 gennaio: LUNEDI' 22 GENNAIO ZAGABRIA - Prosegue la mostra "Mediterranea - Visioni di un mare antico e complesso" (fino al 3 febbraio).PARIGI - Il Louvre aumenta i prezzi sei mesi prima dei Giochi Olimpici.STRASBURGO - Sessione plenaria del Parlamento europeo (fino al 18).MARTEDI' 23 GENNAIO ISTANBUL - 60a sessione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (fino al 19).ATENE - Riprende il collegamento ferroviario tra Atene e Salonicco dopo l'incidente mortale del febbraio 2023.PARIGI - Verdetto nella causa contro l'azienda francese Lafarge accusata di aver messo in pericolo vite umane e di complicità in crimini contro l'umanità in Siria.BRUXELLES - Al via la decima riunione del Consiglio di associazione Ue-Egitto che segna il 20° anniversario dell'entrata in vigore dell'Accordo di associazione nel 2004.MERCOLEDI' 24 GENNAIO MADRID - Al via la nuova edizione della Fiera Internazionale del Turismo, FITUR (fino al 28 gennaio).GIOVEDI' 25 GENNAIO ATENE - Prosegue nel comune di Papagou-Cholargos la mostra dal titolo "Navigatori del Vecchio Continente. I marinai greci con Colombo e Magellano" (fino al 2 febbraio).NAZIONI UNITE - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce a porte chiuse sullo Yemen.VENERDI' 26 GENNAIO Nessun evento da segnalare SABATO 27 GENNAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 28 GENNAIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA