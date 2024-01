Unicef, quasi 500mila bambini vivono in strutture di accoglienza

ROMA - Quasi mezzo milione di bambini e bambine in Europa e in Asia centrale vivono in strutture di accoglienza. Un tasso doppio rispetto alla media mondiale, con 232 bimbi su 100mila in questa condizione rispetto ai 105 su 100mila che si registrano a livello globale.In Italia nel 2017 erano 130 su 100mila, mentre quelli in affido familiare 144 su 100mila. Lo rivela un nuovo rapporto pubblicato oggi dall'Unicef.

Dal dossier emerge anche che l'Europa occidentale ha il più alto tasso di bambini in strutture di accoglienza residenziale, 294 ogni 100mila, quasi il triplo della media mondiale. Un dato in parte dovuto all'aumento dei minorenni non accompagnati e dei giovani richiedenti asilo che sono arrivati in Europa negli ultimi anni.

Il rapporto evidenzia anche alcune tendenze positive. Ad esempio, dal 2010 in molti Paesi è diminuita la percentuale di bambini e bambine che vivono in strutture di accoglienza. In Bulgaria, Moldavia e Georgia, i dati indicano che l'affido familiare è diventato il tipo dominante di accoglienza alternativa formale, poiché i governi hanno perseguito politiche di deistituzionalizzazione e hanno effettuato investimenti significativi nel supporto alle famiglie.

Tuttavia, ci sono stati pochi progressi per i bambini e le bambine con disabilità, che hanno molte più probabilità di essere collocati in strutture residenziali rispetto ai bambini senza disabilità. Tra i bambini in strutture di accoglienza la percentuale dei piccoli con disabilità oscilla tra il 4 e l'87% e in più della metà dei Paesi con dati disponibili, la presenza di bambini con disabilità in tutti i tipi di strutture formali di accoglienza è aumentata tra il 2015 e il 2021.

"Abbiamo ancora molta strada da fare prima di porre fine al lungo e doloroso retaggio dell'istituzionalizzazione dei bambini in Europa e Asia centrale. Sebbene ci siano stati alcuni miglioramenti, i progressi sono stati tutt'altro che uguali. I bambini con disabilità sono stati in gran parte lasciati indietro", ha dichiarato Regina De Dominicis, Direttrice regionale dell'Unicef per l'Europa e l'Asia Centrale.





