Tunisia: il Parlamento approva legge sulla conciliazione penale

TUNISI - I deputati tunisini hanno approvato pressoché all'unanimità la nuova legge di conciliazione penale, che modifica quella precedente in termini di efficacia, come già annunciato a dicembre dal presidente Kais Saied.

Secondo una nota del Parlamento, essa comprende 11 capitoli e rientra nel quadro della "disciplina dei metodi di lavoro del Comitato nazionale di conciliazione penale". Tra le principali novità, i commentatori citano in particolare il nuovo capitolo 35, che prevede nella fase di conciliazione provvisoria, il divieto di viaggiare o gli arresti domiciliari.

Le disposizioni della nuova legge, secondo la relazione della Commissione generale di legislazione del Parlamento, comprendono ogni persona fisica o giuridica contro la quale sia stata emessa una sentenza o più sentenze penali, o che sia stata oggetto di un procedimento penale, o di conseguenze giudiziarie o amministrative, o chi ha compiuto azioni equiparabili a reati economici e finanziari.

Moralizzare la vita pubblica, recuperare le ricchezze indebitamente acquisite e reintrodurle nella vita del Paese, cioè nelle casse dello Stato, è lo scopo principale del sistema di "conciliazione penale" voluto dal presidente Saïed. Una legge ritenuta troppo severa secondo alcuni commentatori, il cui meccanismo di azione alimenta una sorta di clima di sospetto e contribuisce a demonizzare i "ricchi".

