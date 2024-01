Tajani, in nuova missione in Mar Rosso anche Paesi non-Ue

ROMA - L'Italia sta lavorando con Francia e Germania a "una nuova missione europea, Aspis, che ingloberà Emasoh Agenore già operativa nello stretto di Hormuz e opererà anche nel Mar Rosso e Golfo di Aden" per la sicurezza del transito marittimo. "Potrebbero partecipare anche Paesi non membri dell'Unione Europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo al question time al Senato.



"Il nostro obiettivo è quello di prendere una decisione politica già lunedì" al Consiglio Esteri "in modo che la missione possa essere operativa al più presto. Sarà una missione non di attacco, ma di difesa", ha spiegato.



"Per il governo è un'assoluta priorità assicurare lo svolgimento dei flussi commerciali" nel Mar Rosso "e la sicurezza della regione. Stiamo seguendo tutti gli sviluppi insieme ai partner in ambito Ue e G7", ha detto Tajani rispondendo al question time al Senato, ricordando che l'Italia "ha dato sostegno politico all'azione angloamericana in Yemen per fiaccare la capacità degli Houthi", che attaccano le navi nel Mar Rosso. "L'azione diplomatica deve andare avanti di pari passo con quella militare", ha aggiunto. "Sullo sfondo resta la guerra a Gaza", bisogna "evitare un'escalation", ma le recenti tensioni che coinvolgono anche Iran e Pakistan "sono un segnale preoccupante".



"La riduzione del traffico marittimo nel Mar Rosso, a causa degli attacchi degli Houthi, ci preoccupa. Per Suez transita circa il 40% del nostro interscambio commerciale marittimo. Il volume degli scambi attraverso Suez è diminuito del 28% su base annua fra l'ultima settimana di dicembre e la prima settimana di gennaio", ha sottolineato il ministro degli Esteri. Di conseguenza, "i volumi degli scambi attraverso Capo di Buona Speranza sono aumentati del 67%. Fare il periplo dell'Africa significa un aumento anche di 15 giorni dei tempi di consegna. Ciò comporta un aumento dei costi della logistica e quindi dei prezzi delle merci. E rischia di penalizzare fortemente i nostri porti", ha spiegato.





