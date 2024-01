La Grecia invierà una fregata nel Mar Rosso

(ANSAmed) - ATENE, 18 GEN - Il ministro della Difesa greco Nikos Dendias ha annunciato, in un'intervista al canale televisivo Action24, che una fregata greca salperà per il Mar Rosso, dopo essere stata adeguatamente preparata alla missione, in risposta agli attacchi alle navi lanciati dagli Houthi dello Yemen. Lo riporta l'agenzia Ana-mpa. Dendias ha ribadito che "non si tratta di una fregata che partecipa a una missione estera; è una fregata che partecipa alla protezione degli interessi vitali del nostro Paese", e che il suo ruolo dipenderà "dalla forza complessiva e dall'assegnazione dei ruoli" nella zona.Parlando di difesa nazionale Dendias ha inoltre affermato che la Grecia acquisterà caccia F-35, ma anche che gli F-35 "non sono sufficienti". Secondo il ministro occorre "cambiare il modo in cui pianifichiamo, percepiamo e ci prepariamo a reagire".(ANSAmed).

