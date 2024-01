(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 GEN - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres conserva nella tasca del cappotto la targhetta d'argento con la scritta 'Portateli a casa adesso' che in Israele è indossata da molti in solidarietà con gli ostaggi."La porto con me ovunque per ricordare in ogni momento tutti gli ostaggi", ha detto Guterres incontrando a Davos per la prima volta - secondo il Forum delle famiglie dei rapiti - una delegazione di ex ostaggi israeliani. Guterres - secondo la stessa fonte - ha fatto appello per una indagine sui crimini di abusi sessuali commessi da Hamas sui rapiti ed ha sollecitato l'immediato al rilascio degli ostaggi ancora a Gaza. (ANSAmed).

