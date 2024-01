Craxi: al via le celebrazioni della Fondazione in Tunisia

(ANSAmed) - ROMA, 18 GEN - Si terranno a partire da venerdì 19 a domenica 21 gennaio ad Hammamet, in Tunisia, le iniziative a carattere storico-culturale organizzate dalla Fondazione Bettino Craxi Ets in occasione del 24esimo anniversario della scomparsa del leader socialista. Quest'anno, le celebrazioni coincidono con il 90esimo della nascita dell'ex presidente del Consiglio, che ricorre il 24 febbraio."In un anno che si annuncia fondamentale per i destini del Vecchio continente, la Fondazione ha scelto di dare agli appuntamenti in terra tunisina un respiro 'europeo', guardando all'approccio e al pensiero lungimirante che hanno nutrito la visione politica di Bettino Craxi, sia nel corso del suo impegno istituzionale sia negli anni dell'esilio tunisino", si legge in una nota della Fondazione Bettino Craxi che informa anche che "sabato 20 gennaio, alle 12, presso il cimitero cristiano di Hammamet, si terrà una cerimonia commemorativa alla quale farà seguito, nella Galleria 'In Art' della Medina, l'inaugurazione della mostra fotografica Craxi e l'Europa, un itinerario che ripercorre, attraverso le immagini custodite nell'Archivio dell'Istituto, i momenti salienti, i vertici, gli incontri tenuti dal leader socialista nelle varie stagioni che hanno accompagnato la sua azione sul terreno della costruzione comunitaria. A fare da corollario alle immagini sarà la proiezione del cortometraggio Europa, Europa. Anche quest'anno, saranno in tanti a portare il loro saluto sulla tomba di Bettino Craxi, situata ai piedi della Medina e affacciata sul mare, con lo sguardo rivolto all'Italia". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA