Save The Children, 'più protezione ai minori migranti in Spagna'

MADRID - Non c'è stata tregua negli sbarchi di migranti in Spagna nelle prime due settimane dell'anno rispetto agli ultimi mesi del 2023 e l'arcipelago delle Canarie è la regione che più ne ha accolti, soprattutto bambini e adolescenti, il cui numero è raddoppiato rispetto all'anno precedente. E' il motivo per cui la Ong Save The Children esorta la neo Commissione interministeriale per le migrazioni, appena istituita in Spagna, "ad adottare un focus adeguato sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e a rafforzare la loro redistribuzione fra le regioni del Paese".



In una nota diffusa oggi, la Ong ricorda che nel 2023 sono stati 56.852 i migranti giunti in Spagna in maniera irregolare (+82% rispetto al 2022) dei quali 5.151 minori di 18 anni, il cui numero è raddoppiato rispetto all'anno precedente (+116%), secondo i dati del ministero degli Interni. Ed erano almeno 2.274 i bambini e adolescenti sbarcati alle Canarie al 6 ottobre scorso, secondo i dati del governo regionale. Un incremento dovuto, secondo la direttrice di politica di infanzia di Save The Children Catalina Perazzo, principalmente "alla situazione critica che si vive nel Maghreb e in Paesi vicini come il Senegal", colpito dalla crisi sfociata nell'ottobre scorso in scontri e disturbi. "Alle cause politiche si aggiunge l'instabilità alimentare e la crisi climatica, che provoca sempre più migrazioni", si segnala.

