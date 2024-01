Israele, camion medicinali per Gaza saranno controllati

TEL AVIV - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu - dopo le polemiche sulle ispezioni ai farmaci in arrivo a Gaza dal Qatar - ha ora ordinato all'esercito di effettuare tali controlli. Lo hanno riferito i media. Non si sa se questo cambio di linea potrà in qualche modo ritardare l'ingresso dei medicinali.





Sono cinque i camion con i farmaci che saranno ispezionati da Israele, in base alle nuove direttive di Netanyahu, al valico di Kerem Shalom per poi essere introdotti a Gaza. Lo ha detto il Cogat - l'ente israeliano di governo con i Territori Palestinesi - "in conformità con la direttiva del livello politico".

Secondo un accordo raggiunto tra Israele e Hamas, con la mediazione del Qatar e della Francia, i camion dovrebbero contenere medicinali per i rapiti tenuti prigionieri da Hamas, nonché medicinali e aiuti per gli abitanti della Striscia di Gaza.

Le polemiche hanno fatto seguito all'annuncio da parte di Hamas che Israele non avrebbe fatto ispezioni sui camion che portano dentro Gaza le medicine fornite dal Qatar per la popolazione di Gaza e anche per gli ostaggi.

Centoquaranta tipi di medicine andranno ai 4 ospedali della Striscia insieme ad "aiuto umanitario e cibo", ha detto l'esponente di Hamas Moussa Abu Marzuk. "Una scatola di medicine per gli ostaggi sarà in cambio - ha sottolineato Abu Marzuk su X - di 1.000 per il popolo palestinese. La fornitura di medicine avverrà attraverso un paese di cui abbiamo fiducia. La Francia si era dichiarata disponibile ma di lei non ci fidiamo. Per questo abbiamo chiesto al Qatar di farlo". Poi ha aggiunto che "Netanyahu sta mentendo di nuovo e inganna il suo popolo, noi siamo quelli che hanno organizzato questo accordo".

Ne è seguita una lite fra Netanyahu e il leader centrista Benny Gantz (che fa parte del gabinetto di guerra). In seguito alle affermazioni di Hamas, l'ufficio di Netanyahu ha precisato: ''Il premier ha dato istruzione di inoltrare medicine agli ostaggi, ma non si e' occupato degli aspetti tecnici e dei controlli all'ingresso, che sono stati fissati dall'esercito e dai servizi di sicurezza''.

Immediata la reazione di Gantz: ''L'ingresso di medicine per gli ostaggi e' una mossa significativa ed importante, per il quale ci siamo impegnati a lungo. La responsabilita' di quella decisione e della sua realizzazione ricade sui vertici politici, solo su di essi''.

Il ministro per la sicurezza interna Itamar Ben Gvir (leader del partito di estrema destra 'Potere ebraico') ha ribadito che ''e' responsabilita' del gabinetto ristretto di controllare i camion con le medicine e di impedire che all'interno vi siano materiale o munizioni per Hamas''. ''Se quei camion non sono ancora entrati - ha aggiunto - occorre che siano sottoposti ad ispezioni. Medicine per gli ostaggi, certamente. Ma ossigeno per Hamas perche' continui a combattere, e' pura follia''.

Poi è arrivato il contrordine di Netanyahu, che ha chiesto all'esercito di effettuare i controlli sugli aiuti provenienti dal Qatar.

