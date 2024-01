Hamas, Israele non ispezionerà camion con medicine per Gaza

TEL AVIV - Israele non farà ispezioni sui camion che portano dentro Gaza le medicine fornite dal Qatar per la popolazione di Gaza e anche per gli ostaggi. Lo ha detto l'esponente di Hamas Moussa Abu Marzuk secondo cui 140 tipi di medicine andranno ai 4 ospedali della Striscia insieme ad "aiuto umanitario e cibo".



"Una scatola di medicine per gli ostaggi sarà in cambio - ha sottolineato Abu Marzuk su X - di 1.000 per il popolo palestinese. La fornitura di medicine avverrà attraverso un paese di cui abbiamo fiducia. La Francia si era dichiarata disponibile ma di lei non ci fidiamo. Per questo abbiamo chiesto al Qatar di farlo". Poi ha aggiunto che "Netanyahu sta mentendo di nuovo e inganna il suo popolo, noi siamo quelli che hanno organizzato questo accordo".





Un aereo con medicinali, cibo e coperte destinati agli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas è arrivato all'aeroporto egiziano di Al Arish, in base all'accordo stretto ieri sera tra Israele e Hamas con la mediazione del Qatar. Appena saranno finite le operazioni di scarico gli aiuti saranno affidati alla Mezzaluna Rossa che li trasporterà al valico di Rafah e da lì nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono all'ANSA fonti aeroportuali.

L'aereo del Qatar, un Boeing C-17A dell'aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti partito dalla base aerea di Al-Udeid, trasportava diverse tonnellate di medicinali, cibo, coperte e vestiti invernali e medicinali, parte dei quali saranno consegnati agli ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo l'accordo raggiunto tra Hamas e Israele con la mediazione del Qatar, a cui ha collaborato anche la Francia. Parte degli aiuti sarà destinata ai civili palestinesi delle aree più colpite e danneggiate, in cambio del consenso alla consegna dei medicinali necessari agli ostaggi israeliani.

