Al via i negoziati per il comando della missione Ue in Mar Rosso

(ANSAmed) - BRUXELLES, 17 GEN - Ora che è stato sorpassato il primo ostacolo e la missione Ue in Mar Rosso anti Houthi sta prendendo forma, ben presto si dovrà affrontare la questione del comando e del quartier generale dato che l'ok formale del Consiglio Ue è atteso il 19 febbraio al più tardi. Le discussioni fra i 27 - a quanto si apprende - sono allo stato embrionale. Ma l'Italia è fra i papabili.La Francia, infatti, ha già il comando della missione Agenor, sulla cui falsariga verrà modellata l'operazione per garantire la navigazione sicura nel Mar Rosso (il quartier generale di Agenor è a Dubai). Toccherà ora al Comando Militare dell'Ue fornire le raccomandazioni pratiche alle capitali su come procedere ma questo andrà di pari passo con la disponibilità di ciascuna nazione a fornire effettivi. Banalmente: un Paese potrà anche reclamare per sé il comando ma è difficile che l'ottenga se non schiererà mezzi e uomini sufficienti.L'altro aspetto da tener presente è la visibilità in chiave 'negativa'. Perché è vero che la missione sarà europea e non avrà intenti offensivi ma solo difensivi - non prevede nemmeno la possibilità di colpire obiettivi a terra, come fanno gli anglo-americani, ma solo d'intercettare missili e droni - eppure c'è sempre il rischio che il Paese guida possa essere poi preso di mira dagli Houthi. Dunque ci sono pro e contro in entrambi i casi. Ed è anche per questo motivo che l'Ue sta cercando di costruire un ampio sostegno alla sua missione proprio tra i Paesi dell'area, come Egitto e Arabia Saudita. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA