Presidenza Ue, 'l'Europa sia mediatore tra Israele e Libano'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 16 GEN - "L'Ue sia mediatore tra Israele e Libano e nel contempo continui a sostenere le forze armate libanesi". Lo ha detto la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, in aula a Strasburgo durante il dibattito sulla crisi di Gaza."Tre mesi dopo l'inizio delle operazioni militari di Israele contro Hamas in risposta agli attentati del 7 ottobre la situazione umanitaria è drammaticamente deteriorata. La tutela dei civili è un obbligo morale ed etico e Israele deve rispettarla", ha spiegato Lahbib che parlava in rappresentanza della presidenza belga di turno dell'Ue. E, in riferimento alla tensione nel Mar Rosso la titolare della diplomazia belga ha sottolineato: "Gli Houthi devono smetterla di attaccare i civili e le navi mercantili". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA