Inaugurata a Tunisi Accademia diplomatica finanziata dalla Cina

Il presidente tunisino, Kais Saied, ha inaugurato l'Accademia diplomatica internazionale di Tunisi, alla presenza del ministro degli Esteri, Nabil Ammar, e del suo omologo cinese, Wang Yi, in visita ufficiale a Tunisi per tre giorni. L'Accademia, finanziata dal governo cinese per circa 2 milioni di euro, vede la luce dopo 8 anni dalla sua ideazione ed è "l'unica che la Cina ha contribuito a costruire nei Paesi arabi, un simbolo della profonda amicizia tra la Tunisia e la Repubblica popolare cinese", ha affermato il ministro Wang Yi, secondo una nota del ministero degli Esteri di Tunisi."L'Accademia è un risultato di cui la Tunisia è orgogliosa e che avrà un grande impatto sulla formazione dei diplomatici non solo in Tunisia ma anche in molti altri Paesi", ha detto Saied, sottolineando come essa "sarà uno spazio per l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e per lo scambio di esperienze e competenze" ma è anche "l'incarnazione della cooperazione fruttuosa e continua tra la Repubblica di Tunisia e la Repubblica popolare cinese, che celebrano congiuntamente il 60mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche".Da parte sua, il ministro degli Esteri cinese ha detto che questa Accademia ha una connotazione molto speciale, poiché esprime l'amicizia di lunga data tra i due Paesi e apre un nuovo capitolo per la diplomazia tunisina, che, secondo lui, "si svilupperà sotto la guida del presidente Kais Saied". "La Cina sarà sempre al fianco della Tunisia", ha aggiunto.Il ministro tunisino per l'occasione ha ribadito la "ferma e costante" posizione della Tunisia nei confronti dei diritti inalienabili del popolo palestinese, certificando una convergenza di opinione fra i due Paesi sulla necessità di porre fine immediatamente alla guerra a Gaza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA