Corte Ue, asilo alle donne se rischiano violenze in patria

(ANSAmed) - BRUXELLES, 16 GEN - "Qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, le donne possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare se corrono un rischio effettivo di essere uccise o di subire violenze". Lo precisa la Corte di Giustizia di Strasburgo in merito al caso di una cittadina turca, di origine curda, di confessione musulmana e divorziata, che adduce di essere stata costretta a sposarsi dalla sua famiglia, e poi picchiata e minacciata dal marito, e temendo per la propria vita se fosse dovuta tornare in Turchia, ha presentato una domanda di protezione internazionale in Bulgaria."Le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale ai sensi della direttiva Ue 2011/95 e beneficiare dello status di rifugiato qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva: è quanto avviene quando, nel loro Paese d'origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche", ricorda la Corte dopo che il giudice bulgaro investito della causa ha deciso di sottoporre talune questioni alla Corte. Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, d'interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte." Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile", nota la Corte. (ANSAmed).

