Tunisia: 'Nessun azione legale contro Israele'

TUNISI - La Tunisia non sottoscriverà "alcuna azione legale contro l'entità occupante davanti alla Corte internazionale di giustizia" poiché tale comportamento sarebbe "un implicito riconoscimento di questa entità". Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Tunisi in un comunicato diffuso all'indomani dell'appello lanciato da organizzazioni tunisine, arabe e internazionali per sostenere l'azione intentata dal Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia contro Israele. Il ministero ha aggiunto che la Tunisia farà parte della "lista dei Paesi che presenteranno difese orali davanti alla Corte internazionale di giustizia", nel quadro del parere consultivo richiesto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla persistente violazione da parte dell'entità occupante del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, dalla sua occupazione, dalla sua continua colonizzazione e annessione dei territori palestinesi occupati, misure volte a modificare la composizione demografica, il carattere e lo status della città santa di Gerusalemme, nonché l'impatto delle politiche e delle pratiche di detta entità sullo status giuridico dell'occupazione". Una decisione che "risponde alle istruzioni del presidente della Repubblica Kaïs Saïed", si legge nel comunicato in cui il dipartimento precisa che il plaidover della Tunisia sarà preparato "da una delle autorità nazionali in materia di diritto internazionale", senza comunicarne l'identità. "Nella sua azione di advocacy, la Tunisia si sforzerà di denunciare l'illegittimità internazionale dell'entità occupante e la sua flagrante violazione dei patti e dei principi fondamentali del diritto internazionale".



La Tunisia "spera che il parere consultivo che sarà reso dalla Corte Internazionale di Giustizia riesca a smascherare il volto usurpatore e coloniale dell'entità occupante davanti alla comunità internazionale, come è avvenuto con il parere consultivo della Corte sul muro di separazione, nel luglio 2004", si legge nel comunicato". Le udienze per le presentazioni orali inizieranno il 19 febbraio 2024, presso la sede della Corte internazionale di giustizia, secondo la stessa fonte.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA