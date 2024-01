Tajani: 'Avvertiti dagli Usa sull'intervento nello Yemen'

RIMINI - "Siamo impegnati a garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, partecipiamo alla missione europea Atalanta e chiederemo anche che questa missione possa avere competenze più larghe oppure dare via a una nuova missione europea per garantire la libera circolazione delle merci.



Dell'attacco di questa notte noi siamo stati informati dagli Stati Uniti con parecchie ore di anticipo ma non possiamo, perché la Costituzione non lo permette, inviare o agire in azioni di guerra senza un dibattito del Parlamento. E' giusto difendere la libertà di navigazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.



Ad ogni modo, ha proseguito, "noi sosteniamo politicamente questo principio e anche con una nostra fregata partecipiamo alla missione Atalanta, però non possiamo partecipare a improvvise azioni di guerra, anche se si tratta di azioni di protezione del traffico marittimo internazionale, senza un'autorizzazione del Parlamento".



"Da qui - ha argomentato ancora Tajani - la nostra non presenza però ci battiamo sempre politicamente per la libera circolazione marittima che è di grande importanza. Seguiamo con preoccupazione quello che accade nel Mar Rosso - ha aggiunto - e lavoriamo per una soluzione pacifica anche nello Yemen perché i ribelli possano deporre le armi e si possa avere una situazione di libera circolazione delle merci perché il danno che si provoca dovendo costringere le navi a fare il giro dell'Africa e non passare per il canale di Suez è un danno che poi viene pagato a caro prezzo dai nostri porti e dalle nostre aziende".





