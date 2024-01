Israele, 'all'Aja Sudafrica ha raccontato solo metà storia'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 GEN - Secondo Malcolm Shaw, avvocato del team israeliano all'udienza per l'accusa di genocidio presso la Corte internazionale di Giustizia dell'Aja, "il Sudafrica ha raccontato solo la metà della storia". Inoltre, ha detto ancora in aula Shaw, "se ci fosse il caso - e non c'è - che forze israeliane abbiano trasgredito qualche regola del conflitto, allora questo sarebbe affrontato al momento opportuno dal solido e indipendente sistema giuridico israeliano". "Ma - ha ribadito Shaw - non c'è alcun intento di distruggere in tutto o in parte il popolo (di Gaza, ndr) in quanto tale"."Affermazioni di soldati - ha spiegato - non rappresentano la linea di condotta: ciò che proviene dal Capo di stato maggiore dell'esercito ha chiaramente mostrato l'intento di prevenire e ridurre le perdite civili e di attenersi alle regole di guerra".(ANSAmed).

