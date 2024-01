Governo Madrid a catalani: 'La politica migratoria la detta l'Europa'

MADRID - Non si placa la polemica politica suscitata dall'intesa del governo con il partito indipendentista JuntsXCat per la cessione alla Catalogna delle competenze "integrali" in materia di immigrazione, come contropartita al via libera a tre decreti chiave. Accordo che ha provocato frizioni del partito dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont con i soci repubblicani di Erc al governo della Generalitat, tenuti all'oscuro. Il ministro di Presidenza, Giustizia e Rapporti con il parlamento, Felix Bolanos, ha avvertito oggi che "la politica migratoria è una politica europea" e che "gli orientamenti vengono dall'Europa", in dichiarazioni ai cronisti dopo un incontro con il presidente dell'alto tribunale dell'Audiencia nacional.



Come già ieri, Bolanos non ha fornito dettagli sulla cessione di competenze concordata dall'esecutivo del Psoe con Junts e ha rimandato alla futura legge organica che dovrà articolarla "nel solco istituzionale". Ma ha fatto anche riferimento al patto europeo di migrazione e asilo, approvato a dicembre nel semestre di presidenza spagnola della Ue, "dove si stabilisce con chiarezza che la politica migratoria è una politica europea e pertanto gli orientamenti vengono dall'Europa". Ha aggiunto che "è importante" che chi eserciti le competenze in materia "lo faccia "negli orientamenti che indica il patto" e la Commissione europea.



Intanto, in Catalogna, la numero due del governo della Generalitat, Laura Villagrà, dopo un colloquio telefonico con Bolanos, ha confermato che "per ora non c'è nulla di negoziato", in attesa della definizione della legge organica. Si tratta di "una dichiarazione di intenti" anche per la portavoce di Erc, Raquel Sans, che in dichiarazioni a La" e Radio4 ha segnalato che il suo partito è d'accordo con la cessione di competenze alla Catalogna, ma discute il modo in cui si è prodotta.

