Israele: 'Il Sudafrica è il braccio giuridico di Hamas'

TEL AVIV - Il Sudafrica è "il braccio giuridico dell'organizzazione terroristica Hamas". Lo ha denunciato Lior Hayat, portavoce del ministero degli Esteri israeliano, secondo cui oggi all'Aja "si è stati testimoni di uno dei più grandi spettacoli di ipocrisia nella storia, costruito su una serie di affermazioni false ed infondate". Il Sudafrica, ha spiegato, "ha distorto del tutto la realtà a Gaza dopo il massacro del 7/10 ed ha completamente ignorato il fatto che i terroristi di Hamas si sono infiltrati in Israele uccidendo, massacrando, violentando e rapendo cittadini israeliani solo perché tali, nel tentativo di compiere un genocidio".

"Il Sudafrica - ha proseguito Hayat - cerca di consentire a Hamas di tornare a commettere crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini sessuali quali quelli compiuti a ripetizione il 7 ottobre, così come i suoi dirigenti hanno dichiarato". Il portavoce israeliano ha poi rilevato che gli avvocati sudafricani si sono astenuti dal menzionare che ''Hamas ricorre ai civili come scudi umani e opera dall'interno di scuole, istituzioni dell'Onu, moschee e chiese''. "Lo Stato d'Israele - ha ribadito - continuerà a proteggere i propri cittadini in accordo col diritto internazionale, facendo una distinzione fra i terroristi di Hamas e la popolazione civile. Farà tutto il possibile per recuperare gli ostaggi ed eliminare la organizzazione terrorista Hamas, un'organizzazione razzista e antisemita che nella sua Carta di fondazione predica la distruzione di Israele e l'uccisione degli ebrei''.

