Unhcr all'Ue, attuare Patto sui migranti proteggendo l'asilo

(ANSAmed) - BRUXELLES, 10 GEN - "L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, invita il Belgio e l'Ungheria a sfruttare le loro presidenze dell'Unione Europea (Ue) del 2024 come un'opportunità per finalizzare il Patto sulla migrazione e l'asilo e per garantire la corretta attuazione di riforme sensibili alla protezione che rispettino e proteggano il diritto di chiedere asilo nell'Ue". Lo si legge in un comunicato."L'Unhcr spera che questo Patto sia un passo nella giusta direzione per fare proprio questo e quindi esorta le presidenze dell'Ue a mobilitare la volontà politica necessaria mentre il Patto entra nella sua fase finale cruciale e sollecita tutti gli Stati membri ad agire con coraggio nell'interesse dei rifugiati", ha dichiarato Gonzalo Vargas Llosa, rappresentante dell'Unhcr per gli affari dell'Ue."Il Patto, se attuato con sufficienti garanzie, rappresenta un'opportunità per garantire un approccio globale, ben gestito e prevedibile all'asilo e alla migrazione nell'Ue: pratiche pericolose, come la negazione dell'accesso al territorio e i respingimenti, non possono continuare", prosegue l'agenzia delle Nazioni Unite. "Le continue e tragiche perdite di vite umane nel Mediterraneo evidenziano l'urgente necessità di solidarietà e sicurezza al centro dell'azione dell'Ue lungo le rotte migratorie. Solo nel 2023, più di 2.700 persone hanno perso la vita durante viaggi pericolosi, nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. L'Unhcr chiede da tempo una condivisione delle responsabilità in tutto il blocco con gli Stati membri dell'Ue in cui arriva la maggior parte dei richiedenti asilo, nonché una ricerca e un salvataggio tempestivi e uno sbarco rapido che aiutino a prevenire ulteriori perdite di vite umane per le persone che arrivano via mare". (ANSAmed).

