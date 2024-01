Tajani, presto farò una nuova missione in Medio Oriente

(ANSAmed) - ROMA, 10 GEN - "Magari l'Italia potesse da sola risolvere la crisi in Medio Oriente, avrebbe un potere che in questo momento non ha nessuno nel mondo. Ma sin dall'inizio della crisi innescata dalla barbarie terrorista di Hamas siamo in costante contatto con i Paesi alleati. Conto di fare presto una nuova missione nell'area. Puntiamo a un'azione diplomatica coordinata con obbiettivi chiari contro l'ampliamento del conflitto. Con i colleghi del G7 condividiamo la necessità di operare uno sforzo congiunto con l'obiettivo di uscire dalla fase militare, limitare le vittime civili e fare il possibile per evitare che la situazione umanitaria a Gaza si aggravi ulteriormente". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo al question time alla Camera."In considerazione dell'assistenza medica prestata dall'Italia ai palestinesi, l'Egitto ci ha appena chiesto di creare un ospedale da campo a Rafah. Operazione sulla quale stiamo lavorando. Diciamo no al trasferimento forzato della popolazione di Gaza, no alla rioccupazione israeliana, sì al ritorno dell'Autorità nazionale palestinese, sì al coinvolgimento dei Paesi arabi, sì alla soluzione dei due stati che è la migliore risposta alle inaccettabili violenze di Hamas". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA