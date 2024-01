(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 GEN - Una delegazione israeliana è arrivata oggi al Cairo per un nuovo round di incontri con l'Egitto per un possibile nuovo scambio di ostaggi. Lo ha fatto sapere una fonte egiziana ripresa dai media israeliani.L'Egitto, insieme al Qatar e agli Usa, è uno dei promotori dei negoziati che in passato hanno portato alla tregua a tempo tra Hamas e Israele e allo scambio degli ostaggi. A Gaza - secondo i dati israeliani - sono ancora 132 gli ostaggi in mano ad Hamas.(ANSAmed).

