Fonti, attesa a breve la proposta su missione Ue in Mar Rosso

(ANSAmed) - BRUXELLES, 10 GEN - È attesa - a quanto si apprende - la presentazione in settimana da parte del Servizio di Azione Esterna, guidato dall'alto rappresentante Ue Josep Borrell, di una proposta su una missione a guida europea nel Mar Rosso, per far fronte alla minaccia degli Houthi. L'ipotesi, infatti, di estendere il mandato di Atalanta, che opera già nell'area contro la pirateria, è stata silurata dalla Spagna."C'è la volontà da parte di Borrell e di altri Paesi di avere un'iniziativa europea e di non lasciare l'iniziativa ai soli Usa", spiega una fonte diplomatica. Gli europei sono poi restii ad operare sotto il cappello di Washington poiché temono "ritorsioni terroristiche" e non condividono alcune posizioni di fondo, come i 'boots on the ground', che invece l'America contempla apertamente. Come agirà però questa missione Ue, non si sa e si attendono i dettagli. La sensazione però è che raggrupperà gli effettivi "già presenti nell'area" schierati da alcuni Stati membri - come la Francia - e dunque il cambiamento sarà più che altro "politico".Sulla missione Ue pende però l'incognita dei tempi. Poiché una nuova iniziativa richiede il mandato del Parlamento Europeo e, per gli Stati membri che lo richiedono, l'ok dei Parlamenti nazionali. (ANSAmed).

