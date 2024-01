Blinken, Casa Bianca a favore di creazione Stato Palestinese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 GEN - La Casa Bianca è a favore di "passi tangibili" per la creazione di uno stato palestinese. Lo ha detto il segretario di stato Antony Blinken al presidente Abu Mazen nell'incontro a Ramallah, secondo quanto riferito dal portavoce del Dipartimento di stato Matthew Miller. Secondo la stessa fonte, Blinken ha sottolineato "la crescente volatilità" della situazione sul campo in Cisgiordania e la crescita della violenza dei coloni contro i palestinesi. Blinken ha quindi appoggiato la richiesta di Abu Mazen che Israele scongeli le tasse raccolte per conto dei palestinesi."Ho incontrato il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen, ndr) per discutere gli sforzi in corso per ridurre al minimo i danni civili a Gaza, accelerare la consegna di aiuti umanitari, porre fine alla violenza estremista e lavorare per uno Stato palestinese indipendente". ha scritto il segretario di Stato su X. (ANSAmed).

