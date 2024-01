Algeria: sussidio di 70 euro per gli studenti palestinesi

(ANSAmed) - ALGERI, 10 GEN - Le autorità algerine hanno iniziato a erogare un sussidio mensile agli studenti palestinesi iscritti nelle università del Paese nordafricano, stimato in 10.000 dinari, l'equivalente di 70 euro.Una circolare del ministero delle Finanze, vista dall'ANSA, afferma che questo sussidio sarà versato d'urgenza per un periodo di 3 mesi, a partire da oggi, mercoledì.Questa decisione è stata presa qualche giorno fa, dal presidente Abdelmadjid Tebboune, in considerazione delle difficili condizioni finanziarie e psicologiche degli studenti palestinesi nelle università algerine, le cui comunicazioni con le famiglie sono state interrotte a causa della guerra a Gaza, secondo un precedente comunicato del consiglio dei ministri algerino.I dati del ministero dell'istruzione superiore mostrano che ci sono circa 1.000 studenti palestinesi iscritti nelle università algerine. (ANSAmed).

