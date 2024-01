Spagna vara una commissione interministeriale per le migrazioni

(ANSAmed) - MADRID, 9 GEN - La creazione di una commissione interministeriale per le migrazioni, con l'istituzione di un coordinamento unico fra i vari dicasteri coinvolti nel salvataggio, nell'assistenza e la gestione degli immigrati, è stata annunciata oggi dalla portavoce del governo spagnolo e ministra di Istruzione, Pilar Alegria, nella conferenza stampa al termine dell'odierno Consiglio dei ministri.Sarà presieduta da Angel Victor Torres, ministro di Politica territoriale ed ex governatore delle Canarie, che da tempo reclamano un coordinamento unico di fronte all'emergenza provocata nell'arcipelago da oltre 40.000 persone nel 2023.Della commissione, che "sarà approvata in prossimi consigli dei ministri", secondo Alegria faranno parte i dicasteri degli Interni, degli Affari esteri, per le Migrazioni, gioventù e l'infanzia, Trasporti, Salvataggio marittimo e Diritti sociali.Intanto il Consiglio dei ministri oggi ha approvato la costituzione di 5 commissioni delegate in materia di economia, sicurezza nazionale, intelligence e sfida demografica e Agenda 2030. (ANSAmed).

