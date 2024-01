Greco, Cipro attua in parte misure anti-corruzione Parlamento

(ANSAmed) - STRASBURGO, 09 GEN - Cipro ha attuato solo parzialmente 6 delle 8 raccomandazioni che il rapporto Greco ha rivolto al Paese nel 2016 per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione dei parlamentari. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'organo del Consiglio d'Europa. Resta inoltre non ancora pienamente messa in atto una delle raccomandazioni concernenti i pubblici ministeri. Cipro ha invece dato seguito in maniera soddisfacente a tutte le esortazioni fatte da Strasburgo per migliorare il sistema di anti corruzione dei giudici.Greco sottolinea che "sono necessari ulteriori miglioramenti al sistema di dichiarazione delle informazioni finanziarie, in particolare il controllo e l'applicazione efficaci". Per quanto riguarda i pubblici ministeri, resta in sospeso solo la raccomandazione sulla riforma dell'Ufficio legale. Il Greco "apprezza il progetto di legge, che è attualmente all'esame del Parlamento" che si augura sia approvato al più presto. Da Strasburgo si rileva tuttavia che il disegno di legge beneficerebbe ad essere ulteriormente perfezionato per garantire che i procuratori possano esercitare le loro funzioni in modo più autonomo, con le garanzie richieste dallo Stato di diritto.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA