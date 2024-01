Egitto, 2,3 milioni di palestinesi spinti verso sud

(ANSAmed) - IL CAIRO, 9 GEN - L'Egitto "fa appello e lavora per la pace in Medio Oriente", mentre "2,3 milioni di palestinesi "stanno soffrendo molto a causa dello sfollamento dal nord della Striscia di Gaza al sud, così come i civili presi di mira e uccisi": lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry durante la conferenza stampa congiunta con la sua omologa tedesca Annalena Baerbock al Cairo."Dobbiamo lavorare per l'unità della Striscia di Gaza e della Cisgiordania e per ripristinare gli orizzonti politici legati alla soluzione dei due Stati - ha aggiunto il ministro egiziano - ed Egitto e Germania hanno la capacità comune di migliorare la comunicazione con le diverse parti al fine di raggiungere una soluzione a due Stati e ripristinare la pace e la stabilità nella regione".Shoukry ha infine duramente condannato "qualsiasi uccisione e attacco contro i giornalisti e qualsiasi tentativo di impedire ai media di coprire i crimini dell'occupazione a Gaza".(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA