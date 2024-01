Baerbock a Rafah, 'valichi con la Striscia restino aperti'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 9 GEN - La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha sottolineato, al confine tra Egitto e Striscia di Gaza, la necessità di tenere aperti i valichi di frontiera e di fornire costantemente gli aiuti, affermando che la Germania sostiene "l'arrivo rapido e massiccio di aiuti ai civili palestinesi".La sua visita - ha spiegato - aveva lo scopo di ispezionare gli aiuti, visitare i palestinesi feriti e verificare da vicino gli sforzi dell'Egitto per garantire il necessario ai palestinesi ammassati appena oltre la frontiera. Ha quindi elogiato quanto sta facendo il Paese per garantire il massimo di aiuto possibile alla popolazione vicina e per l'accoglienza dei feriti.Il governatore del Nord Sinai Mohamed Abdel Fadil Shousha l'ha accolta al suo arrivo all'aeroporto internazionale Al-Arish a bordo di un aereo privato proveniente dal Cairo, dove Boerbock aveva incontrato il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. (ANSAmed).

