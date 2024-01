Israeliani insoddisfatti di Netanyahu, sostegno solo dal 32%

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 GEN - Tre mesi dopo l'inizio della guerra a Gaza, il 64% degli israeliani è insoddisfatto per la gestione da parte del premier Benyamin Netanyahu, mentre solo il 32% l'approva. Lo ha rilevato un sondaggio della televisione pubblica Kan secondo cui critiche al suo comportamento giungono anche dall'area politica che lo sostiene.Gli israeliani esprimono invece fiducia per la gestione del confitto dal ministro della difesa, Yoav Gallant (63% dei consensi, 30% di critiche), e dal capo di stato maggiore il generale, Herzi Halevi (67 per cento dei consensi, 23% di critiche).In un altro sondaggio, diffuso dalla tv commerciale Canale 12, il primo partito di Israele in caso di elezioni sarebbe oggi l'Unione Nazionale del leader centrista Benny Gantz, con 33 dei 120 seggi. Il Likud otterrebbe solo 20 seggi (12 in meno rispetto alle elezioni di un anno fa) e altri 14 seggi andrebbero al partito centrista di Yair Lapid (pure in netto calo). I due partiti dell'estrema destra - Potere Ebraico e Sionismo Religioso - otterrebbero rispettivamente 8 e 4 seggi.Un anno fa, presentatisi assieme, ebbero 14 seggi. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA