Tunisia: liberato reporter di Al Jazeera

(ANSAmed) - TUNISI, 05 GEN - La giustizia tunisina ha deciso di rimettere in libertà il reporter dell'ufficio locale della tv panaraba qatariota Al Jazeera. Lo ha detto il suo avvocato Ayachi Hammami spiegando che un giudice istruttore del tribunale di Ariana, alla periferia di Tunisi, ha deciso di rilasciare il giornalista Samir Sassi, senza tuttavia indicare le ragioni del suo arresto né se resta indagato. Secondo i media locali, questo il tunisino Sassi, 55 anni, vicino al partito islamico Ennahdha, bestia nera del presidente Kais Saied, era stato posto in custodia di polizia ieri con l'accusa di "appartenenza ad un gruppo terroristico". "Sassi è stato arrestato mercoledì sera dopo una perquisizione della sua abitazione da parte delle forze di sicurezza e il sequestro del suo computer, del suo telefono e di quelli di sua moglie e dei suoi figli, secondo il direttore dell'ufficio di Al Jazeera di Tunisi, Lotfi Hajji."L'accanimento contro i giornalisti in Tunisia è scandaloso e preoccupante. Si tratta di pura intimidazione", ha lamentato all'Afp Zied Dabbar, presidente del Sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt). La sede di Al Jazeera, canale televisivo con sede in Qatar, è stata ufficialmente chiusa dopo il colpo di forza con cui il presidente Saied si è concesso i pieni poteri il 25 luglio 2021. Per questa chiusura non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale ma ai giornalisti del canale è stato permesso di continuare a lavorare. (ANSAmed).

