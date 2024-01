Quasi il 90 per cento degli abitanti della Striscia di Gaza hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa della guerra iniziata il 7 ottobre. Lo afferma l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) sul suo account X."90 giorni di guerra brutale, gli sfollamenti di massa continuano ogni giorno.Famiglie costrette a spostarsi ripetutamente, alla ricerca di sicurezza dove non ce n'è", si legge nel post, in sui dice inoltre che "1,9 milioni di persone - quasi il 90% della popolazione - sfollate nella #Striscia di Gaza, molte volte, 1,4 milioni si sono rifugiate in strutture @UNRWA".

