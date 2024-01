Ministro Israele, 'incoraggiare partenza palestinesi da Gaza'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 GEN - All'indomani della presentazione da parte del ministro della difesa Yoav Gallant di un piano relativo alla futura gestione della striscia di Gaza (con un intervento combinato di Israele, Egitto, una 'task-force' multinazionale e amministratori locali palestinesi) il ministro per la tradizione Amichai Eliahu (del partito 'Potere ebraico') ha illustrato una visione totalmente diversa che include invece un ''lncoraggiamento'' ai palestinesi affinché abbandonino la Striscia.''La questione e' semplice - ha detto alla radio 103Fm. - Dobbiamo trovare i loro punti deboli. Sappiamo che la morte non li spezza, loro non apprezzano la vita. Quello che davvero fa loro male e' il territorio, la terra, la distruzione della casa, una partenza volontaria. Dobbiamo spezzare il loro sogno nazionale. Ci avete massacrato? Allora non potete restare qua.Questo e' il punto centrale: dobbiamo incoraggiarli a lasciare questo posto''. Su X il ministro ha poi proposto le immagini di ''una colonna di 15 mila emigranti, di 24 Paesi, partita dal Messico verso il confine con gli Usa''. ''Ogni governo che si arrenda ad una visione progressista - ha aggiunto - va contro il proprio interesse esistenziale e genera un disastro per il suo popolo''. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA