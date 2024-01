(ANSAmed) - ROMA, 05 GEN - Una folla enorme è scesa oggi in strada a Sanaa e in altre città dello Yemen per dimostrare solidarietà ai palestinesi della Striscia di Gaza. Lo riferisce al Jazeera online, secondo cui Al Masirah TV, il canale televisivo statale gestito dagli Houthi, ha affermato che due milioni di yemeniti hanno partecipato alla marcia "Il sangue del popolo libero… sulla strada della vittoria".Le riprese in diretta dalla piazza Al-Sabeen a Sanaa hanno mostrato una gran folla di manifestanti, molti dei quali portavano bandiere palestinesi, scrive ancora al Jazeera che a sua volta pubblica una foto in cui si può vedere una piazza con un impressionante affollamento.A Sanaa, funzionari Houthi hanno preso la parola e hanno tra l'altro affermato che gli yemeniti sono pronti a combattere gli Stati Uniti. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA