Israele, generale Halevi annuncia indagini interne sulla guerra

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 GEN - Il capo di stato maggiore israeliano generale Herzi Halevi ha confermato che l'esercito e' impegnato in indagini interne relative alla conduzione della guerra, fra cui la uccisione involontaria di tre ostaggi che erano riusciti a liberarsi a Gaza dalla prigionia di di Hamas.''Questo genere di indagini - ha spiegato, citato dalla radio militare - e' necessario per la conduzione dei combattimenti''.La precisazione e' giunta dopo che la scorsa notte, durante la seduta del gabinetto 'politico-di sicurezza' alcuni ministri - secondo i media - hanno duramente attaccato il generale Halevi, ritenendo che l'esercito stesse indagando anche sulle circostanze relative all'attacco di Hamas del 7 ottobre. In particolare quei ministri hanno criticato il fatto che le indagini siano state affidate all'ex capo di stato maggiore gen.(riserva) Shaul Mofaz, che anni fa guido' il partito centrista Kadima.Per calmare le acque Halevi ha assicurato che ''l'esercito non sta indagando ne' sulla politica nazionale ne' sulla strategia di Israele. Si tratta solo di indagini di carattere professionale militare''. (ANSAmed).

