Hezbollah, 'risponderemo all'attacco israeliano su Beirut'

(ANSAmed) - ROMA, 05 GEN - "Non rimarremo in silenzio" dopo l'attacco israeliano nella periferia sud di Beirut e "risponderemo al nemico": lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, in un discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta."Sarebbe più pericoloso rimanere in silenzio che affrontare le ripercussioni di una nostra risposta", ha aggiunto Nasrallah."Sarà il campo di battaglia a parlare. E il terreno di battaglia non può aspettare", ha detto il leader libanese alleato di Hamas e Iran. Per il leader del 'Partito di Dio' Israele nasconde il numero dei soldati morti o feriti sul fronte nord al confine col Libano: "Dall'8 ottobre abbiamo compiuto centinaia di operazioni contro postazioni militari israeliane, colpendo veicoli blindati e carri armati", ha detto Nasrallah. "Come è possibile che non abbiano soldati feriti o uccisi? Perché Israele si è trincerata dietro a un assoluto silenzio mediatico" "Finora abbiamo preso di mira obiettivi militari (israeliani) e non civili - ha proseguito - . Quando abbiamo colpito abitazioni lo abbiamo fatto in risposta agli attacchi (israeliani) contro i nostri civili".Secondo Nasrallah, anche l'Isis è uno strumento in mano agli americani: dietro al duplice attentato compiuto il 3 gennaio scorso a Kerman, in Iran, nel quale sono morte decine di persone e che è stato rivendicato dall'Isis, ci sono "gli Stati Uniti, che usano l'Isis come un loro strumento". (ANSAmed).

