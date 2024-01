Unifil 'molto preoccupata' per rischio escalation nella regione

(ANSAmed) - ROMA, 03 GEN - Un portavoce della forza di pace delle Nazioni Unite Unifil in Libano ha affermato che l'organizzazione è "profondamente preoccupata" per una possibile escalation nella regione. Citato da Reuters online, il portavoce afferma: "Siamo profondamente preoccupati per qualsiasi potenziale escalation che potrebbe avere conseguenze devastanti per le persone su entrambi i lati della linea blu. Continuiamo a chiedere a tutte le parti di cessare il fuoco e tutti gli attori influenti di sollecitare moderazione".La linea blu è il confine tracciato dalle Nazioni Unite che separa il Libano e il nord di Israele. L'Unifil fu creata nel 1978 per confermare il ritiro israeliano dal Libano. Attualmente è composto da 9.347 soldati, con 209 ufficiali di stato maggiore e 809 civili che lavorano nell'amministrazione. (ANSAmed).

