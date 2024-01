Nasrallah, 'a Beirut un evidente attacco di Israele'

ROMA - Hezbollah ha accusato Israele di aver commesso ieri un "flagrante attacco" contro la roccaforte del Partito di Dio nella periferia sud di Beirut, uccidendo il numero due di Hamas, Saleh Arouri. Lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, nel tanto atteso discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta.



Arouri "ha dedicato la sua vita, da quando era un ragazzino fino al martirio, alla resistenza e al jihad, trascorrendo anni in prigionia e in esilio", ha ricordato Nasrallah.



"I successi di Hamas dalla Striscia di Gaza sono dovuti al lavoro compiuto per anni da Qasem Soleimani", il generale iraniano ucciso 4 anni fa in Iraq in un raid Usa, ha proseguito Nasrallah, celebrando l'operato di Soleimani in tutto il Medio Oriente.

