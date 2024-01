Houthi rivendicano attacco a un cargo diretto in Israele

ROMA - Il portavoce militare del gruppo Houthi dello Yemen, sostenuto dall'Iran, afferma che l'organizzazione ha "preso di mira" la nave portacontainer Cma Cgm Tage diretta in Israele, come riferisce il Guardian. Yahya Sarea ha aggiunto che "qualsiasi attacco degli Usa non passerà senza una risposta o una punizione".



Nella notte l'agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) ha reso noto che sono state segnalate 3 esplosioni vicino a una nave mercantile nello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. La nave, ha precisato la Ukmto, stava viaggiando tra le coste dell'Eritrea e dello Yemen. "Il comandante non segnala danni alla nave e l'equipaggio è al momento salvo", ha affermato in un breve messaggio l'agenzia, gestita dalla Royal Navy britannica.



Nelle ultime settimane, gli Houthi hanno lanciato una raffica di attacchi missilistici e con droni contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. I ribelli sostengono che i loro attacchi sono in solidarietà con i palestinesi di Gaza.

