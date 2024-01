Cnn, raggiunto accordo Washington-Qatar su presenza militare Usa

ROMA - Washington ha raggiunto un accordo con il Qatar grazie al quale le forze armate Usa estenderanno la loro presenza militare nello stato del golfo per altri 10 anni. Lo scrive l'edizione online della Cnn citando come fonti tre funzionari del Pentagono e un altro funzionario a conoscenza della vicenda.



L'intesa, che non è stata ancora annunciata pubblicamente, mette ancora più in evidenza lo stretto legame di Washington con il Qatar, paese che di recente ha svolto un ruolo fondamentale nei negoziati che hanno portato al rilascio di alcuni ostaggi americani prigionieri a Gaza e in Venezuela.





